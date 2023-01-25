Полная афиша развлечений на Масленицу-2023 в Екатеринбурге и пригороде

Широкие масленичные гуляния интересны людям любых возрастов в России и за рубежом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масленичная неделя пройдет в России с 20 по 26 февраля 2023 года. В Екатеринбурге и Свердловской области в честь окончания зимы ежегодно проходят праздничные мероприятия. Найти места, где возможно отметить Масленицу с семьей, классом или дружеской компанией, можно в Екатеринбурге и в пригороде Екатеринбурга.

Масленица в Екатеринбурге и пригороде в 2023 году: полная афиша мероприятий

Сжигание Масленицы - зрелищное окончание народного праздника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масленица в парке Маяковского

В парке Маяковского праздничные гуляния будут продолжаться два дня. Они пройдут 25 и 26 февраля с 12:00 до 18:00.

В первый день будет представлена гастро-зона, которую представят уральские кафе и рестораны. Во второй день гостей ждет полная программа праздника. В нее войдут три сцены, музыкальный хэдлайнер, уличные спектакли. Развлекать горожан будут скоморохи.

Для запоминающихся снимков будут подготовлены тематические фотозоны. Также в этот день пройдут традиционные масленичные забавы для детей и взрослых, а еще – взятие снежной крепости и сжигание чучела.

Адрес: Екатеринбург, улица Мичурина, 230. Телефон: +7 (900) 199-04-23, +7 (343) 221-34-20

Фестиваль «Масленица»

В Парке Сказов стоит дворец Урал Мороза и его жены Весны Красны. Неудивительно, что здесь с размахом встречают Масленицу –проводы зимы и встреча весны. В честь Масленицы 26 февраля 2023 года здесь пройдет фестиваль. С 10:00 до 19:00 тут проводят развлечения для гостей парка. Расписание дня фестиваля 26 февраля будет следующим:

11:00 – 12:00 – русские народные гуляния

12:00 – 12:20 – театрализованное представление открытия фестиваля

12:30 – 12:50 – соревнования для мальчиков «Богатырские игры»

13:00 – 13:20 – игры для девочек «Ай-да, девочки!»

13:30 – 14:00 – взятие снежной крепости

14:00 – 14:20 – катание на тазиках

14:30 – 14:50 – частушки, хороводы и ручейки

15:00 – 15:20 – игра-бродилка «Просыпайся, мишка»

15:30 – 15:50 – розыгрыш на блинную трапезу

16:00 – 16:30 – спортивные соревнования

16:30 – 16:50 – театрализованное представление с Бабой Ягой и Лешим «Как весну встретишь, так ее и проведешь»

17:00 – 17:20 – игра-бродилка «Тайна одного пламени» о том, как сжечь чучело

17:30 – 18:00 – прощание Урал Мороза с зимушкой Уральской: интерактивное представление по сценарию передаче прав от Зимы к Весне

18:00 – 18:30 – театрализованное представление «Кикимора против!»

18:30-19:00 – закрытие фестиваля «От зимы к солнцу», огненное шоу, сжигание чучела

Также будут работать всем тематические объекты, будут проводиться дополнительные уличные активности и мастер-классы, ярмарка. Перекусить можно в том числе и уличные масленичные точки питания, а оставить яркие фото в фотозонах.

Цена: входной билет для гуляния на улице без посещения тематических объектов – 600 рублей на человека до мероприятия. В день мероприятия 800 рублей. Входной билет с помещением всех тематических объектов – 1300 рублей до мероприятия, 1500 рублей – в день мероприятия. Дети до 3 лет бесплатно, после 3 лет – полный.

Адрес: поселок Арамиль, ул. Парк Сказов, 1. Телефон: 8 (343) 226-40-30

Масленичные забавы интересны не только детям, но и взрослым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Встреча Масленицы в Парке Сказов для детских групп

Также в Парке Сказов можно отметить группой коллективами школьников и дошкольников от 3 лет. Организаторы обещают адаптировать программу под возраст детей.

«В Подворье бабушки Нины, в интерьере старорусского дома уральского крестьянина, развернется театрализованная постановка «Как Емеля на печи лежал, да блины уплетал», а главными героями станут все участники программы. Далее ваш путь лежит к мудрой волшебнице - Бабе Яге. Живет старушка в самой настоящей избушке на курьих ножках, на окраине леса на берегу реки и хранит секрет Масленичного огня. Раскрыть секрет можно объединившись и пройдя ряд обрядов и испытаний», - рассказывают в пресс-службе парка.

Затем ребята отправятся в Тронный зал Дворца Урал Мороза и Весны Красны. Весна Красна проведет для детей мастер-класс. После дети будут участвовать в масленичных забавах и потехах и сожгут чучело.

Для участия в программе нужно заранее отправить заявку.

Адрес: поселок Арамиль, ул. Парк Сказов, 1. Телефон: 8 (343) 226-40-30

Масленичные гуляния

В парк отдыха «Лесная галактика» можно отправиться на масленичные гуляния с друзьями и семьей. Праздник состоится 25 февраля.

На гуляния приедут сказочные персонажи: Скоморох, Весна, Маша и медведь. Будут песни, танцы, активные игры, хороводы вокруг Масленицы, конкурс на лучший масленичный костюм, вкусные блинчики и традиционное сжигание чучела.

Расписание праздника уже опубликовано:

13:15 – 15:00 – масленичная ярмарка. Во время ярмарки дети могут заработать на играх «печати» и выиграть подарок от Весны

15:15 – 16:00 – танцы хоровод и сжигание чучела.

Прийти на праздник можно в народном костюме. Чтобы участвовать в конкурсе, надо сделать фотографию у организаторов праздника в парке. Лучшие будут участвовать в конкурсе в соцсетях и получат призы.

Цена: 100 рублей. При аренде объектов в парке «Лесная галактика» бесплатно

Адрес: г. Арамиль, ул. Сосновая, 12. Телефон: +7 343 312-39-17, +7 922 200-43-33

Праздничные гуляния традиционно сопровождаются угощениями блинами Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Масленица наша, нет тебя краше!»

Екатеринбургская детская школа искусств № 11 имени Е.Ф. Светланова проведет праздник в екатеринбургской коррекционной школе №1.

Ребят ждут увлекательные традиционные игры, забавы и угощения. Праздник пройдет по улице Готвальда, 19А.

Мероприятие пройдет бесплатно 16 февраля 2023 года.

Масленица в Литературном квартале

Литературный квартал – одна из самых крупных культурных площадок в Екатеринбурге. Мероприятия в честь праздников в Литературном квартале проходят в целом комплексе музейных учреждений. В честь Масленицы организованы события для группового посещения и семейных детских выходных.

«Зажигай, Масленица!»

Главное мероприятия в честь масленичной недели в Литературном квартале. Солнечный весенний праздник со скоморохами, шутками-прибаутками и народными играми в парке Литературного квартала будет интересен даже 3-летним малышам. Игры проведут 25 февраля в 14:00 на улице Пролетарской, 14.

«Масленица в старом доме»

Для праздника был выбран старинный особняк по улице Царская, 7. Дети от 6 лет и старше встретят Масленицу в стиле XIX века с театром Петрушки, масленичным поездом и частушечными посиделками. « Мы «проживем» каждый день Масленичной недели и устроим настоящий масленичный поезд с дедкой Масленкой и бабкой Масленкой, цыганом с медведем, лотошником и скоморохом», - обещают организаторы.

Для групп праздники пройдут с 16 по 24 февраля в 11:00 и 14:00. 25 февраля посетить колоритную Масленицу смогут посетить 25 февраля, билет будет стоить 300-400 рублей.

«Блин да чучело»

В музее «Литературная жизнь Урала XX века» по улице Пролетарской, 10 будут играть в шумные игры, читать стихи и узнают больше о традициях русского праздника. Также ребята будут сжигать чучело. С 20 по 25 февраля будут праздники для групп, в 25 февраля в 13:00 – для индивидуального посещения. Стоимость билета составляет 500 рублей.

«Масленица скоморошная»

Театрализованная программа с народными увеселениями пройдет в музее кукол и детской книги. «Давным-давно на Комоедицу принято было смеяться, шуметь, да народные гуляния устраивать. Вот и кукла Петрушка, озорная игрушка, на спектакле своем развеселит народ», - говорят организаторы праздника. В конце спектакля дети сами смастерят куклу Стригушку. С 20 по 25 февраля организуют групповые посещения, 24 и 25 февраля – для семей с детьми, 400 рублей – детский, 200 рублей – взрослый.

«Отворяй ворота – масленица пришла!»

В музее Ф.М. Решетникова дети встретятся с Хозяйкой старого дома. Она зачитает царский указ и расскажет о днях самого древнего славянского праздника, о его героях, солярных играх, масленичном чучеле. Дети разыграют сказку «Встреча с Масленицей», а Медведь повеселит гостей. Затем ребята перейдут во двор и там играми и закличками проводят Зиму-матушку, проедутся масленичным поездом и разыграют вместе с Доманей и Весной-Красной театр Петрушки. Так же в музее будет проходить конкурс «Чье чучело лучше?». Праздник можно будет посетить только группой. Они пройдут 20-26 февраля 11:00, 13:00, 15:00. Билет стоит 500 рублей.

«Масленица-Кривошейка»

Хороводы, игры, частушки и командные состязания ждут детей от 6 лет во дворе музея П.П. Бажова на улице Чапаева, 11. С детьми поговорят о традициях празднования Масленицы, исполнят вместе песни, хороводы, интеллектуальные развлечения, подвижные скоморошьи забавы, командные соревнования. Для групп посещения будут организованы в 11:00 и в 14:00 с 21 по 26 февраля. 26 февраля в 14:00 праздник могут посетить все желающие.

«Ишь, ты, масло масляное!»

Ребят ждут приключения в уральской горнозаводской усадьбе. «Будем вместе греть снег копытами лошадей, полозьями саней и голыми руками», - говорят в музее Паши Бажова в Сысерти по улице Володарского, 16. Праздник будет проходить по предварительной записи с 15 февраля по 15 марта, билеты стоят от 500 рублей.

«Где блины – там и мы»

Праздник будет интересен детям школьного возраста. Сценарий основан на народных традициях проводов зимы и встречи весны. Персонажами театрализованного представления являются герои сказок Мамина-Сибиряка и русских народных сказок. Дети принимают участие в представлении: читают весенние стихи русских поэтов, поют, танцуют, помогают сказочным героям чествовать Весну-красну. Для групп встречу проведут 11:00 и 14:00 с 21 по 26 февраля, билет стоит от 500 рублей. Мероприятие пройдет в музее Д.Н. Мамина-Сибиряка по улице Пушкина, 27.

Стенка на стенку - привычная игра на масленичных гуляниях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт «Веселая Масленица»

Театрализованное представление, весёлые конкурсы и игры со всевозможными призами проведут в Детской филармонии в Екатеринбурге. Для гостей филармонии выступит Оркестр народных инструментов. Праздник назначен на 26 февраля в 11:30.

Билет стоит от 400 рублей.

Адрес: улица 8 Марта, 46.

III международный фестиваль народного творчества «Широкая Масленица на Урале»

Фестиваль в честь Масленицы организуют администрация Железнодорожного района, Оренбургское войсковое казачье общество, региональный центр патриотического воспитания, НКо «Мое Отечество» и екатеринбургский техникум «Автоматика».

Точная программа фестиваля будет опубликована позже.