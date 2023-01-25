Полная афиша развлечений на Масленицу-2023 в Екатеринбурге и пригороде

Широкие масленичные гуляния интересны людям любых возрастов в России и за рубежом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Масленичная неделя пройдет в России с 20 по 26 февраля 2023 года. В Екатеринбурге и Свердловской области в честь окончания зимы ежегодно проходят праздничные мероприятия. Найти места, где возможно отметить Масленицу с семьей, классом или дружеской компанией, можно в Екатеринбурге и в пригороде Екатеринбурга.
Сжигание Масленицы - зрелищное окончание народного праздника.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Масленица в парке Маяковского
В парке Маяковского праздничные гуляния будут продолжаться два дня. Они пройдут 25 и 26 февраля с 12:00 до 18:00.
В первый день будет представлена гастро-зона, которую представят уральские кафе и рестораны. Во второй день гостей ждет полная программа праздника. В нее войдут три сцены, музыкальный хэдлайнер, уличные спектакли. Развлекать горожан будут скоморохи.
Для запоминающихся снимков будут подготовлены тематические фотозоны. Также в этот день пройдут традиционные масленичные забавы для детей и взрослых, а еще – взятие снежной крепости и сжигание чучела.
Адрес: Екатеринбург, улица Мичурина, 230. Телефон: +7 (900) 199-04-23, +7 (343) 221-34-20
Фестиваль «Масленица»
В Парке Сказов стоит дворец Урал Мороза и его жены Весны Красны. Неудивительно, что здесь с размахом встречают Масленицу –проводы зимы и встреча весны. В честь Масленицы 26 февраля 2023 года здесь пройдет фестиваль. С 10:00 до 19:00 тут проводят развлечения для гостей парка. Расписание дня фестиваля 26 февраля будет следующим:
11:00 – 12:00 – русские народные гуляния
12:00 – 12:20 – театрализованное представление открытия фестиваля
12:30 – 12:50 – соревнования для мальчиков «Богатырские игры»
13:00 – 13:20 – игры для девочек «Ай-да, девочки!»
13:30 – 14:00 – взятие снежной крепости
14:00 – 14:20 – катание на тазиках
14:30 – 14:50 – частушки, хороводы и ручейки
15:00 – 15:20 – игра-бродилка «Просыпайся, мишка»
15:30 – 15:50 – розыгрыш на блинную трапезу
16:00 – 16:30 – спортивные соревнования
16:30 – 16:50 – театрализованное представление с Бабой Ягой и Лешим «Как весну встретишь, так ее и проведешь»
17:00 – 17:20 – игра-бродилка «Тайна одного пламени» о том, как сжечь чучело
17:30 – 18:00 – прощание Урал Мороза с зимушкой Уральской: интерактивное представление по сценарию передаче прав от Зимы к Весне
18:00 – 18:30 – театрализованное представление «Кикимора против!»
18:30-19:00 – закрытие фестиваля «От зимы к солнцу», огненное шоу, сжигание чучела
Также будут работать всем тематические объекты, будут проводиться дополнительные уличные активности и мастер-классы, ярмарка. Перекусить можно в том числе и уличные масленичные точки питания, а оставить яркие фото в фотозонах.
Цена: входной билет для гуляния на улице без посещения тематических объектов – 600 рублей на человека до мероприятия. В день мероприятия 800 рублей. Входной билет с помещением всех тематических объектов – 1300 рублей до мероприятия, 1500 рублей – в день мероприятия. Дети до 3 лет бесплатно, после 3 лет – полный.
Адрес: поселок Арамиль, ул. Парк Сказов, 1. Телефон: 8 (343) 226-40-30
Масленичные забавы интересны не только детям, но и взрослым.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Встреча Масленицы в Парке Сказов для детских групп
Также в Парке Сказов можно отметить группой коллективами школьников и дошкольников от 3 лет. Организаторы обещают адаптировать программу под возраст детей.
«В Подворье бабушки Нины, в интерьере старорусского дома уральского крестьянина, развернется театрализованная постановка «Как Емеля на печи лежал, да блины уплетал», а главными героями станут все участники программы. Далее ваш путь лежит к мудрой волшебнице - Бабе Яге. Живет старушка в самой настоящей избушке на курьих ножках, на окраине леса на берегу реки и хранит секрет Масленичного огня. Раскрыть секрет можно объединившись и пройдя ряд обрядов и испытаний», - рассказывают в пресс-службе парка.
Затем ребята отправятся в Тронный зал Дворца Урал Мороза и Весны Красны. Весна Красна проведет для детей мастер-класс. После дети будут участвовать в масленичных забавах и потехах и сожгут чучело.
Для участия в программе нужно заранее отправить заявку.
Адрес: поселок Арамиль, ул. Парк Сказов, 1. Телефон: 8 (343) 226-40-30
Масленичные гуляния
В парк отдыха «Лесная галактика» можно отправиться на масленичные гуляния с друзьями и семьей. Праздник состоится 25 февраля.
На гуляния приедут сказочные персонажи: Скоморох, Весна, Маша и медведь. Будут песни, танцы, активные игры, хороводы вокруг Масленицы, конкурс на лучший масленичный костюм, вкусные блинчики и традиционное сжигание чучела.
Расписание праздника уже опубликовано:
13:15 – 15:00 – масленичная ярмарка. Во время ярмарки дети могут заработать на играх «печати» и выиграть подарок от Весны
15:15 – 16:00 – танцы хоровод и сжигание чучела.
Прийти на праздник можно в народном костюме. Чтобы участвовать в конкурсе, надо сделать фотографию у организаторов праздника в парке. Лучшие будут участвовать в конкурсе в соцсетях и получат призы.
Цена: 100 рублей. При аренде объектов в парке «Лесная галактика» бесплатно
Адрес: г. Арамиль, ул. Сосновая, 12. Телефон: +7 343 312-39-17, +7 922 200-43-33
Праздничные гуляния традиционно сопровождаются угощениями блинами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Масленица наша, нет тебя краше!»
Екатеринбургская детская школа искусств № 11 имени Е.Ф. Светланова проведет праздник в екатеринбургской коррекционной школе №1.
Ребят ждут увлекательные традиционные игры, забавы и угощения. Праздник пройдет по улице Готвальда, 19А.
Мероприятие пройдет бесплатно 16 февраля 2023 года.
Масленица в Литературном квартале
Литературный квартал – одна из самых крупных культурных площадок в Екатеринбурге. Мероприятия в честь праздников в Литературном квартале проходят в целом комплексе музейных учреждений. В честь Масленицы организованы события для группового посещения и семейных детских выходных.
«Зажигай, Масленица!»
Главное мероприятия в честь масленичной недели в Литературном квартале. Солнечный весенний праздник со скоморохами, шутками-прибаутками и народными играми в парке Литературного квартала будет интересен даже 3-летним малышам. Игры проведут 25 февраля в 14:00 на улице Пролетарской, 14.
«Масленица в старом доме»
Для праздника был выбран старинный особняк по улице Царская, 7. Дети от 6 лет и старше встретят Масленицу в стиле XIX века с театром Петрушки, масленичным поездом и частушечными посиделками. « Мы «проживем» каждый день Масленичной недели и устроим настоящий масленичный поезд с дедкой Масленкой и бабкой Масленкой, цыганом с медведем, лотошником и скоморохом», - обещают организаторы.
Для групп праздники пройдут с 16 по 24 февраля в 11:00 и 14:00. 25 февраля посетить колоритную Масленицу смогут посетить 25 февраля, билет будет стоить 300-400 рублей.
«Блин да чучело»
В музее «Литературная жизнь Урала XX века» по улице Пролетарской, 10 будут играть в шумные игры, читать стихи и узнают больше о традициях русского праздника. Также ребята будут сжигать чучело. С 20 по 25 февраля будут праздники для групп, в 25 февраля в 13:00 – для индивидуального посещения. Стоимость билета составляет 500 рублей.
«Масленица скоморошная»
Театрализованная программа с народными увеселениями пройдет в музее кукол и детской книги. «Давным-давно на Комоедицу принято было смеяться, шуметь, да народные гуляния устраивать. Вот и кукла Петрушка, озорная игрушка, на спектакле своем развеселит народ», - говорят организаторы праздника. В конце спектакля дети сами смастерят куклу Стригушку. С 20 по 25 февраля организуют групповые посещения, 24 и 25 февраля – для семей с детьми, 400 рублей – детский, 200 рублей – взрослый.
«Отворяй ворота – масленица пришла!»
В музее Ф.М. Решетникова дети встретятся с Хозяйкой старого дома. Она зачитает царский указ и расскажет о днях самого древнего славянского праздника, о его героях, солярных играх, масленичном чучеле. Дети разыграют сказку «Встреча с Масленицей», а Медведь повеселит гостей. Затем ребята перейдут во двор и там играми и закличками проводят Зиму-матушку, проедутся масленичным поездом и разыграют вместе с Доманей и Весной-Красной театр Петрушки. Так же в музее будет проходить конкурс «Чье чучело лучше?». Праздник можно будет посетить только группой. Они пройдут 20-26 февраля 11:00, 13:00, 15:00. Билет стоит 500 рублей.
«Масленица-Кривошейка»
Хороводы, игры, частушки и командные состязания ждут детей от 6 лет во дворе музея П.П. Бажова на улице Чапаева, 11. С детьми поговорят о традициях празднования Масленицы, исполнят вместе песни, хороводы, интеллектуальные развлечения, подвижные скоморошьи забавы, командные соревнования. Для групп посещения будут организованы в 11:00 и в 14:00 с 21 по 26 февраля. 26 февраля в 14:00 праздник могут посетить все желающие.
«Ишь, ты, масло масляное!»
Ребят ждут приключения в уральской горнозаводской усадьбе. «Будем вместе греть снег копытами лошадей, полозьями саней и голыми руками», - говорят в музее Паши Бажова в Сысерти по улице Володарского, 16. Праздник будет проходить по предварительной записи с 15 февраля по 15 марта, билеты стоят от 500 рублей.
«Где блины – там и мы»
Праздник будет интересен детям школьного возраста. Сценарий основан на народных традициях проводов зимы и встречи весны. Персонажами театрализованного представления являются герои сказок Мамина-Сибиряка и русских народных сказок. Дети принимают участие в представлении: читают весенние стихи русских поэтов, поют, танцуют, помогают сказочным героям чествовать Весну-красну. Для групп встречу проведут 11:00 и 14:00 с 21 по 26 февраля, билет стоит от 500 рублей. Мероприятие пройдет в музее Д.Н. Мамина-Сибиряка по улице Пушкина, 27.
Стенка на стенку - привычная игра на масленичных гуляниях.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Концерт «Веселая Масленица»
Театрализованное представление, весёлые конкурсы и игры со всевозможными призами проведут в Детской филармонии в Екатеринбурге. Для гостей филармонии выступит Оркестр народных инструментов. Праздник назначен на 26 февраля в 11:30.
Билет стоит от 400 рублей.
Адрес: улица 8 Марта, 46.
III международный фестиваль народного творчества «Широкая Масленица на Урале»
Фестиваль в честь Масленицы организуют администрация Железнодорожного района, Оренбургское войсковое казачье общество, региональный центр патриотического воспитания, НКо «Мое Отечество» и екатеринбургский техникум «Автоматика».
Точная программа фестиваля будет опубликована позже.