Приговор Дмитрию Богданову и Владимиру Савину вынесли 20 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух руководителей «Уралвагонзавода» отправили в колонию за взятки. Дмитрий Богданов и Владимир Савин приговорены к восьми годам лишения свободы. Об этом пишет URA.RU.

По данным издания, топ-менеджеров задержали в апреле 2021 года при получении взятки. Операцию по задержанию провели ФСБ вместе с бойцами службы безопасности завода. Меньше чем через месяц оба руководителя были уволены.

Согласно данным на сайте Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, приговор по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) Дмитрию Богданову и Владимиру Савину вынесли 20 февраля.

Напомним, ранее мы писали, что 49-летний начальник Верхотурского отдела сельского хозяйства регионального Министерства по просьбе знакомого передал инспектору ГИБДД взятку - две тысячи рублей. По данным обвинения, так он хотел продлить разрешение на перевозку опасных грузов. Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей и реальный срок до одного года. Также заведено уголовное дело на автоинспектора. Общая сумма взяток, полученных полицейским, составила 45 тысяч рублей.

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