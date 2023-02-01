Чиновник передал сотруднику ГИБДД взятку Фото: Олег ЗОЛОТО

Свердловского чиновника осудят за взятку силовику. Мужчина передал инспектору ГИБДД две тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Летом 2021 года 49-летний начальник Верхотурского отдела сельского хозяйства регионального Министерства по просьбе знакомого передал инспектору ГИБДД взятку – две тысячи рублей. По данным обвинения, так он хотел продлить разрешение на перевозку опасных грузов.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, т.е. дача взятки лично в размере не более 10 тыс. рублей), - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направили в Серовский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей и реальный срок ли одного года.

Также заведено уголовное дело на автоинспектора. Его обвиняют в получении взяток, подлоге, злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств. Общая сумма взяток, полученных полицейским, составила 45 тысяч рублей. С работы мужчину уже уволили.

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