В Екатеринбурге за два дня выявили 220 нарушений ПДД среди водителей такси

Масштабные проверки проходили с 15 по 17 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автоинспекторы за двое суток выявили 220 нарушений ПДД среди водителей такси. Масштабные проверки проходили с 15 по 17 февраля, всего же было проверено 635 машин, которые перевозят пассажиров.

- Чаще всего таксисты нарушали такие правила, как: управление транспортным средством с техническими неисправностями, а также вождение без документов, таких набралось 120 человек, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Кроме того, среди нарушителей обнаружены четыре иностранца, теперь их проверяют на предмет законности пребывания на территории Российской Федерации.

Ранее в полиции Нижнего Тагила рассказали о графике работы сотрудников МУ МВД «Нижнетагильское» в праздники День защитника Отечества и Международный женский день. Выходными днями станут 23 и 24 февраля, а также 8 марта.