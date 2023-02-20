В полиции Нижнего Тагила рассказали о графике работы в праздники

Отделения полиции Нижнего Тагила не будут работать в общей сложности три дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Нижнего Тагила рассказали о графике работы сотрудников МУ МВД «Нижнетагильское» в праздники День защитника Отечества и Международный женский день. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Выходными днями станут 23 и 24 февраля, а также 8 марта. В эти дни не будут выдавать и менять водительские удостоверения, приниматься экзамены на право вождения транспорта, а также регистрироваться транспортные средства.

В остальные дни отделения полиции Нижнего Тагила будут работать в обычном режиме.