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НовостиОбщество20 февраля 2023 7:30

В полиции Нижнего Тагила рассказали о графике работы в праздники

График работы полиции Нижнего Тагила в праздники 23 февраля и 8 марта
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Отделения полиции Нижнего Тагила не будут работать в общей сложности три дня

Отделения полиции Нижнего Тагила не будут работать в общей сложности три дня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Нижнего Тагила рассказали о графике работы сотрудников МУ МВД «Нижнетагильское» в праздники День защитника Отечества и Международный женский день. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Выходными днями станут 23 и 24 февраля, а также 8 марта. В эти дни не будут выдавать и менять водительские удостоверения, приниматься экзамены на право вождения транспорта, а также регистрироваться транспортные средства.

В остальные дни отделения полиции Нижнего Тагила будут работать в обычном режиме.