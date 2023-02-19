Трамваи из Нижнего Тагила засветились на Первом канале

В трамвае можно заряжать гаджеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телевизионный сюжет, в котором засветились нижнетагильские трамваи, вышел в эфире Первого телеканала, 15 февраля. Преимущества этого транспорта описывал директор МУП «Тагильский трамвай». Игорь Темнов. Об этом сообщает сетевое издание TagilCity.ru.

- Это самый экологичный транспорт, который существует в настоящее время. У них стальные колеса, которые не стираются, как покрышки, Кроме того, у трамваев стальные колеса, которые не стираются, как покрышки, и не создают пыль, - рассказал Игорь Темнов.

В выпуске об экологичном транспорте показали новые автобусы и трамваи, закупленные по нацпроекту «Экология» в Нижнем Тагиле. Трамваю требуется электричество, в его «начинке» нет двигателя внутреннего сгорания, как у автобуса.

В общей сложности для города было куплено 12 моделей трамваев. На их приобретение было выделено 830 миллионов рублей. В новых трамваях есть климат-контроль, зарядки для гаджетов.

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