В Нижнем Тагиле появились новые трамваи с бесплатным Wi-Fi

Нововведение коснулось маршрутов 408, 407, 406, 405, 403 и 402 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле появились новые трамваи, в салоне которых можно подключиться к бесплатной сети Wi-Fi. Нововведения касается маршрутов, которые курсируют под номерами 408, 407, 406, 405, 403 и 402.

- Для подключения к беспроводному интернету нужно выбрать сеть Tagiltram и пройти авторизацию, - сообщается на официальном сайте МУП «Тагильский трамвай».

Напомним, в Нижнем Тагиле 23 ноября прошлого года запустили движение низкопольных трамваев. Из депо в город пока отправили один из семи вагонов.

- Глава Минприроды РФ Александр Козлов и губернатор Евгений Куйвашев дали старт движению трамваев, закупленных для Нижнего Тагила по нацпроекту «Экология», - рассказали в департаменте информполитики региона.