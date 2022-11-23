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НовостиОбщество23 ноября 2022 13:06

В Нижнем Тагиле запустили движение низкопольных трамваев

Из депо в город пока отправили один из семи вагонов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Нижнем Тагиле 23 ноября запустили движение низкопольных трамваев. Из депо в город пока отправили один из семи вагонов.

- Глава Минприроды РФ Александр Козлов и губернатор Евгений Куйвашев дали старт движению трамваев, закупленных для Нижнего Тагила по нацпроекту «Экология», - рассказали в департаменте информполитики региона. - Приобретение нового более экологичного общественного транспорта - одна из составляющих комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Всего в этом и следующем году Нижний Тагил получит 12 вагонов модели 71-412 - это односекционные частично низкопольные трамваи, произведенные на «Уральском заводе транспортного машиностроения».

В новых трамваях созданы комфортные условия для вагоновожатого и пассажиров, в том числе маломобильных. Средства на закупку вагонов направлены из федерального бюджета.