Фотограф из Екатеринбурга создала книжный приют

Наличие книг можно посмотреть в группе приюта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появился приют для книг. Его открыла фотограф из Екатеринбурга Айгуль Казакова. Обмен книгами владельцы приюта проводят при личной встрече. Он бесплатный. Единственное, если вы не из Екатеринбурга, то заполучить желаемую книжку можно. Ее вам за ваш счет доставят в другие города.

Все имеющиеся экземпляры, владелица приюта публикует в сообществе «Книжный приют». В наличии на полке есть разные жанры книг. Среди них – биографии, справочники, детективы, проза. Взять здесь можно даже учебники по английскому, географии.

Этот проект похож на буккроссинг, только здесь наличие на полке можно узнать заранее. Хранительница приюта также принимает от жителей любую ненужную литературу в дар. Так что такой круговорот книг в городе вызывает интерес у екатеринбуржцев.

Ранее, школьница открыла свой буккроссинг для детей. Родители купили для этого на барахолках сотни книг.