Таисия делает такую инвалидную коляску за пару дней. Фото: предоставила Марина Джамалова

В свои девять лет Таисия Джамалова из Верхней Пышмы уже определилась с будущей профессией, девочка уверенно шагает в направлении ветеринарии. В столь юном возрасте она смастерила инвалидные коляски для питомцев-инвалидов.

И что самое интересное, девочка делает их совершенно бесплатно, в то время как аналогичные изделия продаются на сайтах объявлений от 3 тысяч рублей.

«КП-Екатеринбург» поговорили с Таисией и ее мамой Мариной о первых заказчиках, трудностях и волонтерстве.

УЧИЛАСЬ ШИТЬ В ДВА ГОДА

Интерес и любовь к рукоделию Таисия получила от мамы. Вместе с дочкой они любят сшивать лоскутки, мастерить поделки из разных материалов. Так как Марина домохозяйка, она посвящает большое количество времени хобби и рукоделию.

- Таисия еще в два года училась шить и делать свои первые стежки. Я ей помогала, показывала. Так, потихоньку и проходили первые пробы шитья. Теперь Таисия шьет на ручной машинке бантики-заколки, резинки для волос. А потом продает их на благотворительной ярмарке. Выручка от рукоделия отправляется детям, которые страдают от детского церебрального паралича, - рассказывает мама девочки Марина Джамалова.

Все коляски девочка делает по меркам питомца. Фото: предоставила Марина Джамалова

Таисия учится в школе № 22, в инженерном классе. Теперь, когда она ушла на каникулы, у нее появилось больше свободного времени для волонтерства. Кстати, в школьный отряд добровольцев Таисию пока не взяли. Так как девочка слишком мала и ей предложили ждать 14-летия. Зато благотворительное объединение «От сердца к сердцу» с радостью приняли в свои ряды Таю.

- Помогать – легко. И для этого не важен возраст. Я очень люблю животных. В будущем хочу стать ветеринаром, другой профессии пока для себя не вижу. У нас дома живут две кошки и две собаки. Ухаживать за ними мне тоже очень нравится. Одного из наших питомцев – пожилого пекинеса мы забрали из семьи, которой он был не нужен. Так как мы живем в частном доме, у нас есть место, где животным просторно. Когда вырасту, то возможно открою свой приют, - поделилась Таисия.

Папа помогает дочке сваривать трубы для корпуса. Фото: предоставила Марина Джамалова

Идею по поводу инвалидных колясок для животных подала Таисии мама. А дочка ее охотно приняла и взялась за изготовление первой коляски. На карманные деньги Таисия купила пенопропиленовые трубы, нашла колеса от детской коляски. Начала делать замеры сначала своих домашних питомцев, чтобы собрать первый прототип изделия.

- Мама сшила плюшевую собаку, под которую я делала свои пробные модели. Я рассчитывала количество материала, сшивала тканевую основу - упряжь. Папа помогал сваривать между собой трубы. Вторая пробная коляска у нас до сих пор дома. Также мастер-класс по сборке колясок для питомцев-инвалидов мы получили от девушки из Уссурийска, которая их делает. Когда идея стала реализовываться, мы с мамой выходили на различные группы приютов по городу, области. Предлагали свою помощь, - отмечает Таисия.

Сначала Таисия оттачивала навыки на плюшевом манекене. Фото: предоставила Марина Джамалова

И первые желающие обзавестись «подмогой» быстро нашлись. Среди них – тойтерьер по кличке «Буся» и такса «Соня». У двух питомцев серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволяют им передвигаться самостоятельно. Доставку ходунков владелец собаки оплачивает за свой счет, однако, и семья изобретателей готова помочь с ее оплатой, так как Джамаловы понимают, что лечение таких питомцев - дело затратное. В приюты для животных доставка бесплатная.

-У Буси тойтерьера не двигались две левые лапы из-за болезни. Они нашли нас через социальные сети и попросили помочь. По полученным меркам я стала собирать коляску. Затем, мы отправили ее в Екатеринбург. Вторую коляску делала для таксы Сони. У нее была грыжа позвоночная, а операция не помогла и она не встала на лапки. Теперь эта проблема решена, и она вновь стала бодрой, - объясняет Таисия.

В ПОМОЩЬ БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ

Несмотря на то, что приоритет в работе Таисии именно волонтерство, владельцы питомцев оставляют ей небольшие суммы за изобретение. Себестоимость такой инвалидной коляски для четверолапых невелика – 660 рублей. Эту цену Таисия называла, когда ей нужно было представить на одном из занятий свой школьный проект. Собрать такой агрегат можно всего за пару – тройку дней.

- Таисия делает все абсолютно бесплатно – это жесткое условие. Единственное - мы ждем фото и видео отчет от владельцев питомцев. Но такие коляски подойдут не только питомцам-инвалидам, но и животным, которые проходят реабилитацию после операций, травм. В будущем Тая также хочет шить бесплатные попоны для собак и кошек, - отмечает мама девочки.

Счастливые обладатели инвалидной коляски бегают по всему двору. Фото: предоставила Марина Джамалова

Помимо волонтерской деятельности Таисия обожает изучать иностранные языки. Она увлечена английским, японским и татарским.

- Английский язык изучаю с репетитором, японский и татарский самостоятельно. Я просто полюбила Японию и решила, что когда вырасту, полечу туда. Особенно меня привлекла архитектура Токио. Еще люблю смотреть аниме, - рассказала Таисия.

В родной Верхней Пышме семья Джамаловых даже обзавелась полкой буккроссинга (читатель оставляет книгу в общественном месте, чтобы другой смог ее прочитать – Прим. Ред.) в местной библиотеке. Да и сама Таисия обожает читать книги, поэтому, родители поддержали ее инициативу поделиться литературой с другими ребятами.

На полке буккроссинга уже полно книг. Фото: предоставила Марина Джамалова

- Мы купили на барахолках больше сотни книг и организовали несколько полок. Самым популярным изданием, которое берут как дети, так и взрослые стала книга Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Мы сами были приятно удивлены, что даже преподаватели читают литературу для подростков.

Покидать родную Верхнюю Пышму Джамаловы пока не намерены. А пока, Марина и Таисия стараются охватить как можно больше приютов и фондов, в которых помогают травмированным питомцам вновь обрести свободу движения.