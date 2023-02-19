В областной ГИБДД рассказали о проверках работы мобильных камер фиксации нарушений

Мобильные пункты, как уверяют эксперты, не провоцируют водителей на нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД по Свердловской области отчитались о работе передвижных комплексов фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения. Ранее, свердловчан возмутили появившиеся на трассе передвижные комплексы фиксации.

Отчет о работе таких мобильных пунктах провел начальник Центра автоматической фиксации областного УГИБДД Дмитрий Кузнецов.

- В декабре 2022 года начали тестирование мобильной фиксации. В передвижном комплексе, владельцы предупреждали водителей, что они выезжают. Несмотря на это, водители продолжают ездить и угрожать своим поведением другим участникам дорожного движения. Чаще всего это выезды на встречную полосу, резкие перестроения, - отметил Дмитрий Кузнецов.

Кроме того, он заявил, что работа мобильных пунктов ведется исправно и не способствует тому, чтоб водители ездили с нарушениями.

- Были мнения, что идет провокация. Никакой провокации не было. Нами проводились негласные проверки операторов мобильных пунктов. В их работе нарушений выявлено не было. Сотрудники ездили с установленной скоростью на том или ином участке трассы, - добавил Дмитрий Кузнецов.

Кроме того, начальник заявил, что работа этих комплексов вызвала негатив со стороны водителей, которые любят нарушать скоростной режим.