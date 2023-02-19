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НовостиОбщество19 февраля 2023 9:25

В областной ГИБДД рассказали о проверках работы мобильных камер фиксации нарушений

В работе операторов недочетов не было выявлено
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Мобильные пункты, как уверяют эксперты, не провоцируют водителей на нарушения

Мобильные пункты, как уверяют эксперты, не провоцируют водителей на нарушения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД по Свердловской области отчитались о работе передвижных комплексов фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения. Ранее, свердловчан возмутили появившиеся на трассе передвижные комплексы фиксации.

Отчет о работе таких мобильных пунктах провел начальник Центра автоматической фиксации областного УГИБДД Дмитрий Кузнецов.

- В декабре 2022 года начали тестирование мобильной фиксации. В передвижном комплексе, владельцы предупреждали водителей, что они выезжают. Несмотря на это, водители продолжают ездить и угрожать своим поведением другим участникам дорожного движения. Чаще всего это выезды на встречную полосу, резкие перестроения, - отметил Дмитрий Кузнецов.

Кроме того, он заявил, что работа мобильных пунктов ведется исправно и не способствует тому, чтоб водители ездили с нарушениями.

- Были мнения, что идет провокация. Никакой провокации не было. Нами проводились негласные проверки операторов мобильных пунктов. В их работе нарушений выявлено не было. Сотрудники ездили с установленной скоростью на том или ином участке трассы, - добавил Дмитрий Кузнецов.

Кроме того, начальник заявил, что работа этих комплексов вызвала негатив со стороны водителей, которые любят нарушать скоростной режим.