На Серовском тракте начали применять скрытые дорожные камеры

Фото: социальная сеть «ВКонтакте» сообщество «Екатеринбург-Серов»

На трассе «Серов-Екатеринбург» водители автомобилей заметили передвижной комплекс камер, фиксирующий нарушения правил дорожного движения. Устройство Cordon.pro находилось в легковушке ВАЗ-2109 и привлекло внимание автовладельцев. Снимками с этой машиной они стали делиться в соцсетях. Охота на нарушителей проводилась по дороге в сторону Новоуральска. Об этом сообщают подписчики в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Екатеринбург-Серов»

- На трасе радар беспрестанно подавал сигнал. А камер я не видел нигде. Заметил, что по дороге едет едет автомобиль. А внутри него – камера. Она фиксирует нарушение ПДД вне зоны действия знака «Фотовидеофиксация», - сообщает автор поста.

Как объяснили «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области, была расширена зона использования этих камер.

- На трассе, 14 февраля, проводилось тестирование комплексов Во вторник на трассе проводилось тестирование комплексов. Уже с 15 февраля был запущен патруль. Экипаж едет с маяками и предупреждающими табличками, - объяснили в УГИБДД по Свердловской области.