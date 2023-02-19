Екатеринбуржцы провели митинг против роста цен на коммуналку

На митинг пришло полсотни человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 18 февраля, в парке 50-летия ВЛКСМ провели митинг против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Представители партии КПРФ собрали на этом мероприятии около 50 человек.

Глава свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев открывал митинг. Для него акция стала действительно долгожданной.

- Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, капитальный внеплановые. Цены подняли на восемь месяцев раньше. Нам объяснили, что цены поднялись на все. Хотя большинство ресурсов у нас под ногами, в нашей собственности - вода, лес, газ, - отметил глава свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. – Почему мы собрались в лесу? Потому что мы три года не можем согласовать акцию.

Напомним, в Свердловской области выросли цены на электричество. Ранее тариф «день-ночь» был на 16,7% ниже, чем одноставочный. Так, с декабря 2022 года цена подросла до 7 рублей 36 копеек кВт/ч днем и 2 рубля 84 копейки ночью