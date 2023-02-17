В Нижнем Тагиле школьник заставил третьеклассника извиняться на коленях после конфликта

Инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура заинтересовалась школой № 95 после конфликта двух школьников. По предварительной версии, ученики третьего и седьмого классов повздорили на площадке, играя в снежки. В результате младшему пришлось извиняться на коленях.

Инцидент произошел 14 февраля.

- Будет дана оценка соблюдению администрацией образовательного учреждения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также работе органов системы профилактики по предупреждению противоправных действий среди несовершеннолетних, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Доследственная проверка находится на контроле ведомства.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле восьмиклассницу, которая пнула сверстницу по лицу, поставили на учет в ПДН. Скандал разгорелся в школе № 33, об инциденте стало известно в конце января. Момент избиения в женском туалете попал на видео.

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