Выяснилось, что подружки сели на микроавтобус Ford Transit и уехали в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции прокомментировали поиски двух пропавших 14-летних девочек из поселка Дружинино. Выяснилось, что подружки сели на микроавтобус Ford Transit и уехали в Екатеринбург, где их высадили на Южном автовокзале. Личность водителя уже установлена.

- Известно, что девочки учатся в одном классе и ранее из дома не уходили, на учете в ПДН не состоят. Представители МВД устанавливают возможные причины случившегося, по одной из версий, на такой поступок подростки пошли из-за того, что у одной из них мама забрала мобильный телефон, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, на момент подготовки материала, одна из школьниц вышла на связь в WhatsApp и сообщила, что с ними все хорошо, они гуляют по городу.

- Есть основания полагать, что ни в какую криминальную историю подростки не угодили. В Екатеринбург выехали сыщики вместе с матерью одной из пропавших, - добавил полковник Горелых.