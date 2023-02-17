Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В поселке Дружинино пропали две 14-летние девочки: Виктория Серикова и Ульяна Ахманаева перестали выходить на связь 17 февраля, теперь их поисками занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

Приметы Виктории Сериковой: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На момент исчезновения была одета в черную куртку, черно-белые клетчатые штаны, черные ботинки и черную шапку.

На момент исчезновения была одета в черную куртку, черную кофту, серо-черные клетчатые штаны, черные ботинки и черную шапку.

- На розыск пропавших школьниц ориентированы все наряды гарнизона полиции. Изучается круг их связей, - отметил пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Если вам известно о местонахождении девочек, сообщите любую информацию по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону «112».