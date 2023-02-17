В Екатеринбурге Lada Granta перевернулась на крышу после столкновения с внедорожником Lexus

В аварии пострадал 20-летний молодой человек, сидевший за рулем Lada. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель легковушки Lada Granta перевернулся на крышу после столкновения с внедорожником Lexus. Авария произошла днем 17 февраля на улице Машиностроителей. По предварительным данным, именно владелец отечественного автомобиля стал виновником ДТП.

- Машины двигались в одном направлении, водитель Ladaс большой скоростью совершает столкновение в заднюю часть Lexus, после чего переворачивается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Известно, что в аварии пострадал 20-летний молодой человек, сидевший за рулем Lada. Его увезли в больницу с травмой головы, переломами ребер и ссадинами.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге оштрафовали мужа популярного бьюти-блогера Алены Шаламовой, посадившего ребенка за руль. Супруг девушки заплатит три тысячи рублей.