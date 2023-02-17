В Екатеринбурге оштрафовали мужа блогерши, посадившего ребенка за руль

Блогера и ее мужа разыскали сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге оштрафовали мужа популярного бьюти-блогера Алены Шаламовой, посадившего ребенка за руль. Супруг девушки заплатит три тысячи рублей.

- Сотрудниками Госавтоинспекции установлены обстоятельства и личности граждан, ставших «героями» этой истории, - рассказали в ГИБДД Свердловской области. - По факту нарушения ПДД при перевозке ребенка составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Кроме этого, родителей могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка по ст. 5.35 КоАП.

Напомним, в конце января Алена Шаламова сняла на видео, как ее маленький сын ездит с отцом за рулем автомобиля, и опубликовала ролик в соцсетях.

- Мы уже учимся водить, - комментировал на видео ситуацию папа мальчика.

После критики поведения родителей в соцсетях и резонанса в СМИ видео пропало из соцсетей блогерши.

В ГИБДД напомнили, что перевозить детей до 7 лет можно только с использованием детских удерживающих устройств, от 7 до 12 лет - на заднем сиденье автомобиля с использованием детских кресел или ремней безопасности, на переднем сиденье - только с удерживающим устройством.

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