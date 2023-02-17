Спецназ задержал двух мужчин в центре Екатеринбурга

Полицейскими проводились мероприятия по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спецназ задержал двух мужчин на BMW около жилого комплекса «Бажовский» в центре Екатеринбурга. По данным URA.RU операция стала частью серии задержаний торговцев наркотиками.

- По данному адресу проводились мероприятия по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге автоинспекторы задержали 38-летнюю местную жительницу, в машине которой нашли партию наркотиков. Полицейские остановили Nissan Qashqai в ночь на 11 февраля. Экспертиза показала, что в 13 пакетиках находился мефедрон. Предварительно, женщина планировала сбыть «синтетику» через тайники. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».