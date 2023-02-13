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НовостиОбщество13 февраля 2023 12:19

В Екатеринбурге автоинспекторы задержали женщину с партией наркотиков

Владелица иномарки во время проверки документов заметно занервничала, чем вызвала подозрение
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Владелица иномарки во время проверки документов заметно занервничала, чем вызвала подозрение

Владелица иномарки во время проверки документов заметно занервничала, чем вызвала подозрение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автоинспекторы задержали 38-летнюю местную жительницу, в машине которой нашли партию наркотиков. Полицейские остановили Nissan Qashqai в ночь на 11 февраля. Женщина за рулем во время проверки документов заметно занервничала.

При осмотре иномарки ее владелица вытащила из подстаканника пакетик с неизвестным веществом и выбросила в снег.

- На вопрос полицейских, имеются ли у гражданки запрещенные вещества, женщина добровольно вытащила из портфеля из пластиковых бутылок еще несколько свертков с неизвестным содержимым, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Экспертиза показала, что в 13 пакетиках находился мефедрон. Предварительно, женщина планировала сбыть «синтетику» через тайники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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