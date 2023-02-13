В Екатеринбурге автоинспекторы задержали женщину с партией наркотиков

Владелица иномарки во время проверки документов заметно занервничала, чем вызвала подозрение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автоинспекторы задержали 38-летнюю местную жительницу, в машине которой нашли партию наркотиков. Полицейские остановили Nissan Qashqai в ночь на 11 февраля. Женщина за рулем во время проверки документов заметно занервничала.

При осмотре иномарки ее владелица вытащила из подстаканника пакетик с неизвестным веществом и выбросила в снег.

- На вопрос полицейских, имеются ли у гражданки запрещенные вещества, женщина добровольно вытащила из портфеля из пластиковых бутылок еще несколько свертков с неизвестным содержимым, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Экспертиза показала, что в 13 пакетиках находился мефедрон. Предварительно, женщина планировала сбыть «синтетику» через тайники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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