Жители двух поселков Свердловской области останутся без электричества

Электричества в домах не будет из-за расчистки трассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители двух поселков Свердловской области - Шамейский и Чапаева - останутся без электричества. Как сообщается в группе во «ВКонтакте» «Администрация Малышевского городского округа», электроэнергию отключат на время 21 и 22 февраля.

- 21.02.2023 и 22.02.2023 с 08:30 до 17:00 часов в пос. Шамейский и пос. Чапаева будет отключена электроэнергия, - предупредили в администрации.

Также там объяснили, что электричества в домах не будет из-за расчистки трассы.

Напомним, в декабре в Екатеринбурге на пересечении улиц Московской и проспекта Ленина вечером внезапно пропало электричество: свет погас не только в жилых домах, но и магазинах, также перестали работать светофоры.

Как оказалось, причиной происшествия стало повреждение кабельной линии. На место сразу отправили бригаду энергетиков, чтобы перевести нагрузку на резервные схемы электроснабжения.

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