В центре Екатеринбурга жители десятков домов остались без света

Как оказалось, причиной происшествия стало повреждение кабельной линии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на пересечении улиц Московской и проспекта Ленина вечером 23 декабря внезапно пропало электричество: свет погас не только в жилых домах, но и магазинах, также перестали работать светофоры.

- В 18:27 в сетях «Россети Урал»-«Екатеринбург» было зафиксировано нарушение электроснабжения жителей Ленинского района на улицах Ленина, Челюскинцев, Папанина. Произошло технологическое нарушение в распределительной сети, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россети-Урал».

Как оказалось, причиной происшествия стало повреждение кабельной линии. На место сразу отправили бригаду энергетиков, чтобы перевести нагрузку на резервные схемы электроснабжения.

- В ближайшее время все клиенты будут запитаны, - добавили в компании.