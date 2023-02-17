Перерасчет должны сделать управляющие компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области получат квитанции со счетами за 2022 год. Перерасчет должны сделать управляющие компании до конца марта за расходы на воду, отопление и электроэнергию, потраченные на содержание общедомового имущества. Об этом сообщили в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Напомним, ранее мы писали, что суммы в коммунальных платежках жителей Свердловской области за февраль будут меньше сумм, начисленных за январь. Об этом рассказал региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

По словам министра, многие свердловчане часть января провели дома и тратили больше ресурсов, чем обычно. Также платежи за часть декабрьских дней попали в платежки за январь.

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