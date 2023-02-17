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НовостиНедвижимость17 февраля 2023 3:01

Жители Свердловской области получат квитанции со счетами за 2022 год

Перерасчет должны сделать управляющие компании до конца марта
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Перерасчет должны сделать управляющие компании

Перерасчет должны сделать управляющие компании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области получат квитанции со счетами за 2022 год. Перерасчет должны сделать управляющие компании до конца марта за расходы на воду, отопление и электроэнергию, потраченные на содержание общедомового имущества. Об этом сообщили в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Напомним, ранее мы писали, что суммы в коммунальных платежках жителей Свердловской области за февраль будут меньше сумм, начисленных за январь. Об этом рассказал региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

По словам министра, многие свердловчане часть января провели дома и тратили больше ресурсов, чем обычно. Также платежи за часть декабрьских дней попали в платежки за январь.

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