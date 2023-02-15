Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость15 февраля 2023 10:00

Суммы в квитанциях за февраль у свердловчан будут меньше, чем за январь

Об этом заявил региональный министр энергетики и ЖКХ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Суммы в квитанциях за февраль будут меньше

Суммы в квитанциях за февраль будут меньше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суммы в коммунальных платежках жителей Свердловской области за февраль будут меньше сумм, начисленных за январь. Об этом рассказал региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

По словам министра, многие свердловчане часть января провели дома и тратили больше ресурсов, чем обычно. Также платежи за часть декабрьских дней попали в платежки за январь.

- За февраль жители получат платежку с меньшими суммами, чем они увидели по итогам января, - рассказал Николай Смирнов.

Ранее министр рассказал, почему теперь взносы на капремонт жители новостроек будут платить через полгода после включения дома в программу капремонта, а не через три года, как было ранее.