Суммы в квитанциях за февраль у свердловчан будут меньше, чем за январь

Суммы в квитанциях за февраль будут меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суммы в коммунальных платежках жителей Свердловской области за февраль будут меньше сумм, начисленных за январь. Об этом рассказал региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

По словам министра, многие свердловчане часть января провели дома и тратили больше ресурсов, чем обычно. Также платежи за часть декабрьских дней попали в платежки за январь.

- За февраль жители получат платежку с меньшими суммами, чем они увидели по итогам января, - рассказал Николай Смирнов.

Ранее министр рассказал, почему теперь взносы на капремонт жители новостроек будут платить через полгода после включения дома в программу капремонта, а не через три года, как было ранее.