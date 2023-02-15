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НовостиНедвижимость15 февраля 2023 9:36

Свердловский министр ЖКХ оправдал взнос на капремонт для жильцов новостроек

Платить придется уже через полгода после заселения
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Жители новостроек будут платить взносы за капремонт через полгода после включения дома в программу

Жители новостроек будут платить взносы за капремонт через полгода после включения дома в программу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов назвал две причины, по которым жители новостроек будут платить взносы на капитальный ремонт не через три года, как раньше, а уже спустя полгода после заселения.

По словам министра, льгота была предоставлена с 2015 года, чтобы поддержать строительную отрасль и привлечь дополнительных покупателей. Потом государство разработало ипотечную программу, которая помогает приобрести новое жилье по более низкой ставке.

- Также опыт показал, что через пять лет многие приборы требуют замены и капитального ремонта. К этому времени жители не успевают накопить нужные средства. В связи с этим вносятся изменения в областной закон, - говорит Николай Смирнов.

Напомним, что до настоящего момента жители новостроек начинали платить за капремонт через три года после включения дома в региональную программу капитального ремонта.