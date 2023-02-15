Свердловский министр ЖКХ оправдал взнос на капремонт для жильцов новостроек

Жители новостроек будут платить взносы за капремонт через полгода после включения дома в программу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов назвал две причины, по которым жители новостроек будут платить взносы на капитальный ремонт не через три года, как раньше, а уже спустя полгода после заселения.

По словам министра, льгота была предоставлена с 2015 года, чтобы поддержать строительную отрасль и привлечь дополнительных покупателей. Потом государство разработало ипотечную программу, которая помогает приобрести новое жилье по более низкой ставке.

- Также опыт показал, что через пять лет многие приборы требуют замены и капитального ремонта. К этому времени жители не успевают накопить нужные средства. В связи с этим вносятся изменения в областной закон, - говорит Николай Смирнов.

Напомним, что до настоящего момента жители новостроек начинали платить за капремонт через три года после включения дома в региональную программу капитального ремонта.