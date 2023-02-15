На это время объезд будет организован по улице Лодыгина, переулку Курьинскому, улице Студенческой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют движение транспорта в переулке Курьинском. Ограничения будут действовать от дома № 10а до здания № 46 на улице Студенческой с 1 марта до 15 апреля.

- Это связано с реконструкцией участка сетей электроснабжения, работы проведет застройщик «УКМ СтройИнвест». На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На это время объезд будет организован по улице Лодыгина, переулку Курьинскому, улице Студенческой.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в I квартале этого года запретят парковку еще на двух участках. Так, предупреждающие знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся улице Фонвизина: от Комсомольской до Коминтерна.

Также автомобилисты не смогут останавливаться на внутриквартальном проезде от дома № 87 на улице Декабристов до дома № 2а на улице Саперов.

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