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НовостиОбщество15 февраля 2023 11:39

В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют движение транспорта в переулке Курьинском

Ограничения будут действовать с 1 марта до 15 апреля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На это время объезд будет организован по улице Лодыгина, переулку Курьинскому, улице Студенческой

На это время объезд будет организован по улице Лодыгина, переулку Курьинскому, улице Студенческой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют движение транспорта в переулке Курьинском. Ограничения будут действовать от дома № 10а до здания № 46 на улице Студенческой с 1 марта до 15 апреля.

- Это связано с реконструкцией участка сетей электроснабжения, работы проведет застройщик «УКМ СтройИнвест». На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На это время объезд будет организован по улице Лодыгина, переулку Курьинскому, улице Студенческой.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в I квартале этого года запретят парковку еще на двух участках. Так, предупреждающие знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся улице Фонвизина: от Комсомольской до Коминтерна.

Также автомобилисты не смогут останавливаться на внутриквартальном проезде от дома № 87 на улице Декабристов до дома № 2а на улице Саперов.

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