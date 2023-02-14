В Екатеринбурге запретят парковку еще на двух улицах

На этих участках появятся предупреждающие знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в I квартале этого года запретят парковку еще на двух участках. Так, предупреждающие знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся улице Фонвизина: от Комсомольской до Коминтерна.

Также автомобилисты не смогут останавливаться на внутриквартальном проезде от дома № 87 на улице Декабристов до дома № 2а на улице Саперов.

- Специалисты учли мнение граждан, неоднократно обращавшихся в администрацию с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети в центральной части мегаполиса, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что на улице Генеральской запретят парковку. Оставлять автомобили запретят, чтобы разгрузить улицу.

- Центр организации движения информирует горожан об установке новых дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на улице Генеральской, от проспекта Ленина до улицы Малышева, - отметили в администрации.

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