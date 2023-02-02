На Генеральской запретят парковку

Решение запретить парковку на Генеральской было принято после неоднократных обращений горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Генеральской в Екатеринбурге запретят парковку. Оставлять автомобили запретят, чтобы разгрузить улицу.

- Центр организации движения информирует горожан об установке новых дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на улице Генеральской, от проспекта Ленина до улицы Малышева, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На участке улицы в первом квартале 2023 года установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

В администрации города отметили, что решение запретить парковку на Генеральской было принято после неоднократных обращений горожан в мэрию с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети.

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