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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:48

На Генеральской запретят парковку

Оставлять автомобили запретят, чтобы разгрузить улицу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Решение запретить парковку на Генеральской было принято после неоднократных обращений горожан

Решение запретить парковку на Генеральской было принято после неоднократных обращений горожан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Генеральской в Екатеринбурге запретят парковку. Оставлять автомобили запретят, чтобы разгрузить улицу.

- Центр организации движения информирует горожан об установке новых дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на улице Генеральской, от проспекта Ленина до улицы Малышева, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На участке улицы в первом квартале 2023 года установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

В администрации города отметили, что решение запретить парковку на Генеральской было принято после неоднократных обращений горожан в мэрию с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети.

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