Ученый опроверг новости об «усыхании» челябинского метеорита

Основной фрагмент метеорита хранится в историческом музее в Челябинске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 февраля, исполнилось ровно десять лет с того момента, как в небе над Челябинском разорвался метеорит. Основной фрагмент небесного тела рухнул в озеро Чебаркуль. Сейчас он находится под куполом в Историческом музее Южного Урала. И один из главных вопросов, который возник спустя десять лет, – как сильно образец изменился за годы, проведенные в земных условиях?

- Если говорить об «усыхании» основного образца метеорита, то я в это не верю, - сказал исследователь метеорита профессор УрФУ Виктор Гроховский. - Даже в лабораторных условиях в сухом климате он не меняется. В лабораторных условиях он даже не ржавеет – только в земных.

Исследователь Григорий Яковлев в свою очередь отмечает, что сказать, как воздействует земная среда на метеорит, можно будет лишь через два века.

- Некоторые изменения идут, - говорит младший научный сотрудник лаборатории Extra terra consortium УрФУ Григорий Яковлев. – Но их скорость настолько мала, что за человеческую жизнь их не увидеть. Лет через 100-200 ученые смогут сравнить, как он изменился.