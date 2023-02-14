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НовостиОбщество14 февраля 2023 10:47

В Нижнем Тагиле завоют сирены

В городе проверят готовность региональной системы оповещения населения
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Горожан попросили во время звучания сирен сохранять спокойствие

Горожан попросили во время звучания сирен сохранять спокойствие

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завоют сирены. В городе проверят готовность региональной системы оповещения населения. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «МКУ ЕДДС администрации города Нижний Тагил».

- В период с 15 по 28 февраля 2023 года будут проводиться регламентные работы с кратковременным включением электросирен системы оповещения, - предупредили в ЕДДС.

Горожан попросили во время звучания сирен сохранять спокойствие.

Напомним, ранее правительство Свердловской области определило порядок действий региональных чиновников разного уровня в случае введения на Среднем Урале «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы. Все эти действия будет курировать региональное Министерство общественной безопасности.

В приказе, опубликованном 13 февраля 2023 года, подробно прописаны все действия официальных лиц в случае террористических угроз. К работе по устранению угроз подключат специалистов МЧС, которые помогут ликвидировать последствия террористических актов.

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