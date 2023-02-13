На Урале чиновникам рассказали, как действовать в случае угрозы терактов

В случае опасности уральцы могут укрыться в бомбоубежище Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области определило порядок действий региональных чиновников разного уровня в случае введения на Среднем Урале «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы. Все эти действия будет курировать региональное Министерство общественной безопасности.

В приказе, опубликованном 13 февраля 2023 года, подробно прописаны все действия официальных лиц в случае террористических угроз. К работе по устранению угроз подключат специалистов МЧС, которые помогут ликвидировать последствия террористических актов.

Дополнительные меры в случае террористической угрозы. Фото: документ

Также в документе определены действия на случай введения режима контртеррористических операций. В этом случае на территории Свердловской области будут организованы временные пункты размещения для жителей, в месте проживания которых проводится КТО.

При введении «красного» уровня террористической угрозы официальные лица, а также сотрудники муниципальных учреждений займутся эвакуацией жителей из опасных объектов. Отдельно прописана работа учреждений здравоохранения в неспокойный период. В документе прописано, что в этом случае охрана государственных объектов будет усилена.

Также представители Министерства общественной безопасности в случае террористической угрозы проинструктируют жителей Свердловской области на предмет проведения в случае возникновения сложной ситуации.