На Ямале выпускают косметику из морошки и черники

На Ямале создали бренд косметики из ягод Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В городе Лабытнанги на Ямале мэр Марина Трескова рассказала о том, что местная предпринимательница Мария Богомазова производит косметику из экстрактов морошки, черники и клюквы. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Производитель оригинальной косметики является по образованию врачом-дерматовенерологом, и имеет большой опыт работы в косметологии.

Ягоды входят в состав кремов, эмульсий и гелей. Продукция ямальского бренда продается не только в родном регионе, но и других субъектах.