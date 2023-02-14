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НовостиЭкономика14 февраля 2023 9:16

На Ямале выпускают косметику из морошки и черники

Также ее делают из других ягод
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На Ямале создали бренд косметики из ягод

На Ямале создали бренд косметики из ягод

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В городе Лабытнанги на Ямале мэр Марина Трескова рассказала о том, что местная предпринимательница Мария Богомазова производит косметику из экстрактов морошки, черники и клюквы. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Производитель оригинальной косметики является по образованию врачом-дерматовенерологом, и имеет большой опыт работы в косметологии.

Ягоды входят в состав кремов, эмульсий и гелей. Продукция ямальского бренда продается не только в родном регионе, но и других субъектах.