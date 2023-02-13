Мэрия опубликовала адреса домов, которые будут снесены по программе реновации

В комплексное развитие территорий попали участки на улицах Летчиков и Кварцевой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга определила адреса домов, которые будут снесены в рамках комплексного развития территорий. В программу реновации попали участки на улицах Летчиков и Кварцевой. Постановление уже подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

По документам заменить на новостройки планируется семь домов по адресам: Летчиков, 15в, 15а, 15б, 11а, 11, 9, 9а. Общая площадь недвижимости составляет 17,5 тысяч «квадратов».

А вот в границах улиц Кварцевой - Благодатской - Шишимской - Самолетной реновация коснется пяти домов по адресам Благодатская, 70, 68, Можайского, 57, 55, 64.

Ранее стало известно, что в микрорайоне Уралмаш в границах улиц Донбасская – переулок Черниговского – Суворовского в рамках реновации появится новый жилой квартал, строительством которого займется девелопер «Брусника».

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