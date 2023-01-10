На Уралмаше по программе реновации возведут новый жилой квартал

Высота домов составит от 7 до 12 этажей, а в центре же возведут 17-этажную башню Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Уралмаш в границах улиц Донбасская – переулок Черниговского – Суворовского в рамках реновации появится новый жилой квартал, строительством которого займется девелопер «Брусника».

При этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже утвердил проект планировки этих площадок.

По данным издания «Коммерсантъ-Урал», высота домов составит от 7 до 12 этажей, а в центре же возведут 17-этажную башню.

- Всего «Брусника» построит здесь пять домов с подземными паркингами, коммерческими помещениями и встроенно-пристроенным садиком на 100 мест, - уточнили в пресс-службе компании.

Добавим, что по документам общая площадь проектируемых объектов капитального строительства на данной территории составит 76,6 тысяч квадратных метров. Срок освоения территории – 2035 год.