В Екатеринбурге корпус больницы № 24 перепрофилировали под лечение пациентов с COVID-19

Второй корпус закрыт для оказания специализированной медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге корпус больницы № 24 вновь перепрофилировали под лечение пациентов, зараженных коронавирусом.

- Второй корпус закрыт для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, заболевшими COVID-19, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе миздрава по Свердловской области.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии к 8 февраля в регионе подтвердили 571 544 случая COVID-19, 9 февраля заболевших было уже на 383 больше, а 10 февраля – еще 385 случаев.

При этом в Свердловской области вновь выросла заболеваемость ОРВИ, специалисты зафиксировали 38,7 тысячи новых случаев в период с 30 января по 4 февраля, это выше показателей недели на 9,7%, но ниже среднего многолетнего уровня на 22,4%. В структуре заболеваемости 61% составляют дети.

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