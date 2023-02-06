В Свердловской области вновь выросла заболеваемость ОРВИ

В структуре заболеваемости 61% составляют дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской вновь выросла заболеваемость ОРВИ, специалисты зафиксировали 38,7 тысячи новых случаев в период с 30 января по 4 февраля, это выше показателей недели на 9,7%, но ниже среднего многолетнего уровня на 22,4%.

- В структуре заболеваемости 61% составляют дети. Неблагополучные по заболеваемости МО (где показатель заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более): Первоуральск, Сухой Лог, Богданович, поселок Уральский, ЗАТО Свободный, Асбест ГО, Туринский ГО, - отметили специалисты регионального Роспотребнадзора.

Кстати, в Екатеринбурге за эти же семь дней зарегистрировали 17,7 тысячи новых случаев ОРВИ, это выше уровня прошлой недели на 9,9%, но ниже среднего многолетнего уровня на 8,9%.

- При появлении признаков ОРВИ соблюдайте домашний режим и обращайтесь за медицинской помощью, также носите медицинскую маску в местах скопления людей, - добавили в ведомстве.

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