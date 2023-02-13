Рейтинг строился на основе комплексного учета 67 показателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область заняла 14 место в рейтинге регионов по качеству жизни, который составили «РИА Новости» по итогам 2022 года. В 2021 году наш регион находился на 13 строчке. Аналитики опирались при составлении рейтинга на 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

Согласно опубликованным данным качество жизни в Свердловской области в 2022 году стало выше, чем годом ранее. Рейтинговый балл по качеству жизни в минувшем году был 61, в 2021 году - 59.

Отметим, что в тройке лидеров рейтинга по качеству жизни находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Специалисты отмечают, что эта тройка регионов возглавляет рейтинг в течение многих лет.

Фото: скриншот

Напомним, ране мы писали, что Свердловская область вошла в десятку регионов-лидеров по развитию науки и технологий. При составлении рейтинга учитывались 19 показателей.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».