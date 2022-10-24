Свердловская область вошла в десятку регионов-лидеров по развитию науки и технологий

Эксперты считают, что в ближайшее время места регионов в рейтинге не изменятся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область заняла десятое место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию. Рейтинг подготовило РИА «Новости».

Аналитики опирались при составлении рейтинга на 19 показателей. В том числе оценивали процент занятых научными исследованиями от общего числа жителей, объем отгруженных инновационных товаров, число выданных патентов и удельный вес нового оборудования в организациях, которые занимаются научными разработками.

- В целом, на субъекты федерации, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 61% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2021 года, - говорится в исследовании.

При этом эксперты считают, что в ближайшее время места регионов в рейтинге не изменятся.

Ранее Свердловская область заняла предпоследнее место по России в экологическом рейтинге. Уральский регион оказался выше только Омской области. Также в анти-десятке регионов по уровню экологии оказались Челябинская, Иркутская и Красноярская области.