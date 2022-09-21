Свердловская область попала на предпоследнее место в экологическом рейтинге страны

Организация «Зеленый патруль» опубликовала результаты экологического рейтинга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область заняла предпоследнее место по России в свежем экологическом рейтинге. Организация «Зеленый патруль» опубликовала результаты экологического рейтинга, в котором уральский регион оказался выше только Омской области.

Также в анти-десятке регионов по уровню экологии оказались Челябинская, Иркутская и Красноярская области, Приморский и Забайкальский края, Еврейская АО, республика Саха и город Севастополь.

- Среди отстающих регионов остаются Свердловская, Иркутская области, Забайкальский и Красноярский края, - заявил руководитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Среди самых чистых субъектов Федерации оказались Алтай, Москва, Тамбовская и Белгородская области, а также Чеченская и Чувашская республики.

Несколько лет назад, в 2018 году, Свердловская область заняла и вовсе последнее место в экологическом рейтинге «Зеленого патруля». Тогда в организации заявляли, что список составляется на основе 21 критерия. Среди них - состояние воздуха, воды, транспорта, а также оперативность реакции властей на экологические проблемы и аварии, экологическая ответственность бизнеса и даже гражданская активность населения.