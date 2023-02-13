Эксперты рассказали, что оказывает влияние на рынок труда и структуру востребованного персонала у работодателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рынок труда Свердловской области испытывает нехватку кадров. К такому выводу пришли в службе исследований hh.ru.

- Нормой считается уровень конкуренции в 5-6 пунктов, - объяснили в hh.ru. - В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными.

По данным специалистов за январь 2023 года, на одну вакансию в регионе приходится всего три активных резюме. Это на 0,3 пункта меньше, чем в декабре 2022 года.

Главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина отметила, что огромное влияние на рынок труда и структуру востребованного персонала у работодателей оказывают процессы трансформации экономики, географическое перераспределение цепочек поставок и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса.

Фото: пресс-служба hh.ru

Напомним, ранее мы писали, что эксперты рассказали, как изменился рынок труда в Екатеринбурге после начала СВО. По данным «Авито Работы», за три квартала 2022 года количество вакансий, размещенных на платформе, выросло в полтора раза относительно аналогичного периода в прошлом году.

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