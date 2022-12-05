Многие работодатели готовы нанимать студентов и кандидатов без опыта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты рассказали, как изменился рынок труда в Екатеринбурге во время СВО. По данным Авито Работа, за три квартала 2022 года количество вакансий, размещенных на платформе, выросло в полтора раза относительно аналогичного периода в прошлом году.

- Сегодня в Екатеринбурге представлено более 60 тысяч предложений для специалистов любой отрасли, пола и возраста с самым разным стажем, - отметила региональный представитель Авито Работы на Урале Елизавета Чурина.

Самыми востребованными, как выяснили специалисты, стали работники в сфере транспорта и логистики (18% от всех вакансий), продаж (12%) и строительства (10%).

Интересно, что за три квартала этого года стало заметно, что многие работодатели готовы нанимать студентов и кандидатов без опыта. Средняя заработная плата для таких соискателей в Екатеринбурге составляет 33 500 рублей в месяц.

В Авито Работа считают, что в 2023 году ожидается дальнейшее повышение спроса на рабочие и технические специальности в связи с ростом объемов импортозамещения и развитием промышленности. Особенно востребованы будут специалисты в области машиностроения, обрабатывающей промышленности. Стабильно высокий спрос на новые кадры по-прежнему будет в строительной сфере