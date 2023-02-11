Школьник из Екатеринбурга проиграл в поединке на шоу «Голос.Дели»

Георгий Табуркин участвовал в Юбилейном 10-м сезоне «Голос.Дети». Фото: кадр из выпуска

Школьник из Екатеринбурга не прошел финал «Голос.Дели». Десятилетний Георгий Табуркин выступал в команде Егора Крида. На конкурсе «Поединки» в составе трио он исполнил песню группы «Многоточие» – «В жизни так бывает», но в следующий тур не прошел.

После объявления результатов мальчик поблагодарил своего наставника и .

- Это было очень круто – выступать на этой сцене и почувствовать себя артистом, и моя мечта сбылась – я выступил на этом шоу, - сказал мальчик со сцены.

Георгий Табуркин участвовал в Юбилейном 10-м сезоне «Голос.Дети». Кресла наставников в нем также заняли певица Макsим и Баста.

Ранее мы рассказывали, как Александр Малинин исполнил мечту пенсионерки из Екатеринбурга, которая дошла до полуфинала «Голос 60+».