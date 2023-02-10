Ученица екатеринбургского лицея упала в обморок после урока физкультуры

Инцидент случился в лицее №173 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появились подробности о произошедшем инциденте в лицее №173 Екатеринбурга. Накануне во время урока по химии одна из учениц упала в обморок. О предположительной вине плохого самочувствия девочки рассказали школьники, знакомые с ситуацией.

- У меня мама работает в школе, она мне рассказала, что девочке стало плохо от переутомления. Перед химией у нее была физкультура и, возможно, от физической нагрузки ее состояние ухудшилось. Мы с девочкой не одноклассники, я в седьмом классе, - рассказала ученица лице №173.

Также по ее словам, в школе бывают дни, когда медика нет на месте. День, когда девочка потеряла сознание, стал единственным на неделе, когда врача в учебном заведении не было.

Ранее родители 15-летней школьницы рассказывали, что ей стало плохо из-за волнения перед экзаменом по русскому языку. Семья переехала из Таджикистана, поэтому этот предмет дается девочке с трудом.

По словам родителей, к приходу отца ученицы, она лежала на полу и ей не оказывалась медицинская помощь. Сейчас девочку обследуют медики. От официальных комментариев в лицее отказались. В Департаменте образования также воздерживаются от комментариев до официального заключения врачей.