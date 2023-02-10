В лицее Екатеринбурга девочка потеряла сознание во время урока

Девочке стало плохо во время урока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лицее № 173 Екатеринбурга 15-летняя девочка потеряла сознание во время урока химии. Как рассказали E1.RU родители школьницы, накануне она сильно перенервничала из-за экзамена по русскому языку. Дело в том, что девочка приехала в Екатеринбург с родителями из Таджикистана и, по словам ее отца, ей тяжело давался этот предмет.

- Она очень готовилась, читала, волновалась. А вчера вечером ей пришла эсэмэска, что она не сдала. И она так ревела, а сегодня в школе потеряла сознание. Когда я пришел, она лежала в классе на грязном полу. Ее даже никуда на скамейку не положили, - поделился с изданием папа девочки.

Он также рассказал, что в школе ему сказали, что у них нет врача. Девочку на скорой, которую вызвали учителя, доставили в больницу. Сейчас школьницу обследуют медики.

В пресс-службе администрации города «КП-Екатеринбург» сообщили, что департамент образования не комментирует ситуацию до получения заключения врачей.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».