В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов встали трамваи

Встали более 10-ти вагонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге транспортный коллапс. Утром 8 февраля трамвайное движение в сторону центра города оказалось намертво парализованно.

В пробке из вагонов скопилось около десяти трамваев разных маршрутов. Очевидцы сообщают, что движение замерло и по улице Маяковского. В ЕМУП «Гортранс» сообщили, что неполадок устранили к 11:30 часам.

- Причина остановки движения в неисправности вагона 333 маршрута. Движение восстановлено только что, - сообщили «КП-Екатеринбург» в диспетчерской «Гортранса».

Пассажиры на месте инцидента отмечают, что вагоны на момент заявления «Гортранса» с места не сдвинулись.

- Вагонов в пробке скопилось очень много. Пока первый трамвай поедет последние сдвинутся через полчаса примерно, - говорят пассажиры застрявших трамваев.

Аварийные ситуации на трамвайных путях в Екатеринбурге до этого случались несколько раз. Например, летом 2022 года на улице Луначарского из строя вышел питающий кабель, что привело к остановке движения.