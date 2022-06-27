В Екатеринбурге на Луначарского встали трамваи

В 08:29 напряжение было восстановлено. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге на улице Луначарского встало движение трамваев. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.

- Трамваи не ходят. Нет напряжения, - рассказала горожанка.

В ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» «КП-Екатеринбург» подтвердили остановку движения.

Сейчас трамваи движутся по своим маршрутам. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

- Авария была. Вышел из строя питающий кабель, - объяснили там.

В 08:29 напряжение было восстановлено. Сейчас трамваи движутся по своим маршрутам.

Ранее, 6 мая 2022 года, из-за неполадок на подстанции встали трамваи от Цирка до Ботаники, Керамики и Вторчермета в оба направления и троллейбусы от Центральной гостиницы до Химмаша, фабрики Альвис и Ботаники в оба направления.