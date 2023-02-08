В садах на Челябинском тракте произошел крупный пожар

К ликвидации возгорания привлечены 15 человек личного состава и четыре единицы техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В садах на Челябинском тракте утром 8 февраля произошел крупный пожар. Огонь охватил дом и надворные постройки. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 100 квадратных метров.

- В 08:46 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. -Тушение пожара осложняется отсутствием водоисточников. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара.

Спасатели отметили, что существует угроза распространения огня на соседние строения. К ликвидации возгорания привлечены 15 человек личного состава и четыре единицы техники.

Напомним, в Екатеринбурге утром 8 февраля из детского сада на Фрунзе, 43а из-за задымления эвакуировались 17 детей и взрослый. Прибывшие на место пожарные выяснили, что в дошкольном учреждении произошло короткое замыкание электропроводки.

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