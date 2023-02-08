В Екатеринбурге из-за замыкания электропроводки из детсада эвакуировали детей

Проводку замкнуло на втором этаже в помещении группы Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге утром 8 февраля из детского сада на Фрунзе, 43а, из-за задымления эвакуировались 17 детей и взрослый. Прибывшие на место пожарные выяснили, что в дошкольном учреждении произошло короткое замыкание электропроводки.

- В 8:41 поступило сообщение о пожаре. В образовательном дошкольном учреждении произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения на втором этаже помещения группы, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К месту вызова выезжали три единицы техники и 14 человек личного состава.

Напомним, в поселке Баланаш Артемовского городского округа Свердловской области вечером 28 августа 2022 года пожар произошел в здании школы на улице Комсомольской. Огонь охватил спортивный инвентарь, находившийся в подсобном помещении.

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