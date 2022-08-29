В уральском поселке пожар произошел в подсобном помещении школы

Площадь пожара составила 18 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Баланаш Артемовского городского округа Свердловской области вечером, 28 августа пожар произошел в здании школы на улице Комсомольской. Огонь охватил спортивный инвентарь, находившийся в подсобном помещении.

- В 20:16 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 27 человек личного состава. В 20:24 огонь локализован, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила 18 квадратных метров. После того, как пожарные локализовали огонь, им потребовалось еще шесть минут, чтобы ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 22:00. О пострадавших не сообщается.