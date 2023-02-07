В Екатеринбурге запретили проводить митинг против роста тарифов ЖКХ

Митинг коммунисты собирались провести в центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило местному отделению КПРФ проводить митинг против повышения коммунальных тарифов в центре Екатеринбурга. Организаторы намерены оспорить это решение в суде.

В министерстве в качестве причины отказа указали ограничение на проведение публичных мероприятий, которое прописано в протоколе оперативного штаба от 26 октября 2022 года.

- Что значит «ограничено»? Не запрещено же. Следовательно, существуют какие-то условия, в рамках которых митинг все же может состояться, - пишут организаторы.

Коммунисты решили провести акцию в формате пикета в Парке имени 50-летия ВЛКСМ на пересечении улиц Ясной и Шаумяна.

Напомним, что в январе 2023 года в Свердловской области отменили ночной тариф на электроэнергию в выходные и праздничные дни, а также перевели всех потребителей на одноставочный тариф. Также платеж за капитальный ремонт в Свердловской области подрос сразу на 40%.

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